Aider les professionnels à trouver le logiciel adapté pour améliorer la compétitivité et la qualité de vie au travail. Appvizer est un comparateur de logiciels permettant aux professionnels de trouver facilement le logiciel qui leur permettra de travailler plus intelligemment. Que vous soyez entrepreneur, manager, indépendant ou consultant, Appvizer accompagne tous les professionnels en Europe, au Royaume-Uni, aux Etats-Unis et en Amérique Latine. Comment font-ils pour que la magie opère ? - Ils localisent un vaste catalogue de plus de 10 000 logiciels, que les équipes mettent à jour et enrichissent en permanence pour répondre aux besoins spécifiques de chaque pays. - Ils proposent des solutions concrètes à travers des articles et des vidéos conçus pour relever les défis professionnels rencontrés au quotidien par les utilisateurs. - Ils exploitent les technologies d'apprentissage automatique pour aider les utilisateurs dans leur recherche des meilleures informations et logiciels.

Catégories :

Site Web : appvizer.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Appvizer. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.