Apple Feedback Assistant

Envoyez-nous vos commentaires et signalez les bugs. Les commentaires des développeurs sont essentiels pour améliorer encore l’écosystème Apple. Avec Feedback Assistant disponible sur iPhone, iPad, Mac et sur le Web, il est facile de signaler les problèmes que vous rencontrez et de demander des améliorations aux API, aux outils et aux services.

Site Web : feedbackassistant.apple.com

