Apollo est un produit SaaS qui automatise les mises en œuvre d'analyses, permettant aux organisations d'augmenter le retour sur investissement des investissements dans l'analyse numérique. Augmentez la qualité de votre mise en œuvre et le débit de votre équipe, afin que vous puissiez vous concentrer sur l'utilisation de données fiables pour prendre des décisions commerciales significatives. Tirez parti d'Apollo pour des migrations rapides et faciles vers Google Analytics 4 et Adobe Experience Platform, ou pour une gestion continue et transparente de vos implémentations de Google Analytics et Adobe Analytics. Apollo améliore l'actualité et l'exactitude des données de première partie en automatisant : * Gestion de la documentation analytique (c'est-à-dire spécification de la couche de données, conception de solutions et cas de test) * Configuration du gestionnaire de balises analytiques * configuration de la plateforme d'analyse * validation de la couche de données et du marquage * intégration de la plateforme de gestion du consentement

