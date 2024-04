Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

AnyTrack est un outil puissant qui suit et synchronise instantanément n'importe quelle source de données de conversion avec vos plateformes d'analyse préférées (Google Analytics, API de conversion Facebook, API Google Ads et plus). En combinant les données de conversion dans votre écosystème marketing, AnyTrack alimente vos pixels publicitaires et vos API avec des données essentielles pour exploiter l'IA/ML la plus puissante disponible pour les agences de publicité.

Site Web : anytrack.io

