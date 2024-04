AnswerDock est une solution d'analyse basée sur l'IA qui utilise le traitement du langage naturel pour fournir des réponses aux questions des utilisateurs professionnels, leur permettant ainsi de prendre des décisions meilleures et plus rapides, basées sur les données, sans avoir recours à des analystes de données. Vous pouvez essayer le produit gratuitement en vous inscrivant. Vous pourrez télécharger vos propres données et découvrir la plupart des fonctionnalités d'AnswerDock dans la version gratuite. À l'aide d'AnswerDock, les utilisateurs professionnels créent leurs propres rapports et tableaux de bord en saisissant leurs questions, tout comme en utilisant un moteur de recherche Web. Par exemple, les utilisateurs peuvent saisir les 10 meilleurs vendeurs en fonction de la croissance du nombre de prospects ce trimestre. AnswerDock exécute l’analyse et affiche instantanément la visualisation optimale. AnswerDock exécute de puissants algorithmes d'exploration de données pour répondre aux questions posées en langage naturel, telles que : • Qu'est-ce qui fait augmenter mon taux de conversion ? • Pourquoi les ventes ont-elles augmenté hier ? • Qu'est-ce qui fait que le statut de l'expédition est retardé ? • Comment les pages vues affectent-elles les revenus ? AnswerDock se connecte à une variété de sources allant des fichiers Excel aux bases de données relationnelles (Mysql, SQL Server,…) en passant par les API tierces telles que Google Analytics. Les utilisateurs peuvent créer des tableaux de bord combinant plusieurs sources, leur permettant d'avoir une vue intégrée sur leur entreprise. Les professionnels du secteur, quelle que soit leur fonction commerciale, peuvent utiliser AnswerDock pour explorer facilement les données de leur entreprise, à l'aide d'une interface intuitive de type recherche, sans formation requise. AnswerDock soutient les professionnels des secteurs de la vente au détail et du commerce électronique, de la finance et des assurances, de la santé, du transport et de la logistique, des communications et des médias, de la fabrication, entre autres secteurs. AnswerDock fournit une plate-forme de données complète avec des tonnes de fonctionnalités : • Traitement du langage naturel • Sélection automatique des graphiques • Plus de 30 types de graphiques interactifs • Plus de 50 options de personnalisation • Exploration de données et découverte d'informations • Explication de l'analyse • Mots clés personnalisés • Indexation automatique des données • Partage et collaboration • Colonnes basées sur des formules • Jointures d'ensembles de données • Console d'administration • Chargements de données planifiés • Exportation au format CSV, PNG ou PDF • Autorisations de colonnes, de lignes et d'ensembles de données • Gestion des utilisateurs • Tableaux de bord interactifs

