La plus grande plateforme communautaire B2B d'Inde, à laquelle font confiance plus de 10 Lakh+ PME. Anar met en relation des fabricants, des grossistes et des détaillants vérifiés, facilitant ainsi une communication et une conclusion de transactions fluides. Les PME peuvent découvrir des produits tendance, publier des appels d'offres et développer leur activité avec Anar

Site Web : anar.biz

