Amira Learning a développé le premier assistant de lecture intelligent qui écoute les étudiants pendant qu'ils lisent à haute voix, évalue leur maîtrise et propose un tutorat personnalisé pour accélérer la maîtrise de la lecture. L'entreprise a été fondée par une équipe d'anciens ingénieurs et cadres de Pearson, IBM, ACT et Renaissance et construite sur la base de 20 années de recherche de l'Université Carnegie Mellon. La mission d'Amira Learning est d'aider à combler le déficit d'alphabétisation de 43 millions de personnes en Amérique en créant des expériences de lecture personnalisées et engageantes pour les enfants. Basée à San Francisco, la société a levé plus de 40 millions de dollars auprès d'investisseurs, notamment Owl Ventures, Authentic Ventures, Vertical Venture Partners, Houghton Mifflin Harcourt, Outcomes Collective, Google Assistant Fund, Amazon Alexa Fund, ReThink Education et GSV AcceleraTE. Il est actuellement utilisé par plus de 2 500 écoles, touchant près d’un million d’élèves aux États-Unis et dans le monde.

Site Web : amiralearning.com

