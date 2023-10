Vous cherchez à travailler sur des tâches ? Utilisez cette application. Amazon Mechanical Turk (MTurk) est un marché de crowdsourcing qui permet aux particuliers et aux entreprises d'externaliser plus facilement leurs processus et leurs tâches vers une main-d'œuvre répartie qui peut effectuer ces tâches virtuellement. Cela peut inclure tout ce qui va de la simple validation et recherche de données à des tâches plus subjectives telles que la participation à des enquêtes, la modération du contenu, etc. MTurk permet aux entreprises d'exploiter l'intelligence collective, les compétences et les connaissances d'une main-d'œuvre mondiale pour rationaliser les processus métier, augmenter la collecte et l'analyse des données et accélérer le développement de l'apprentissage automatique. Même si la technologie continue de s'améliorer, il existe encore de nombreuses choses que les êtres humains peuvent faire beaucoup plus efficacement que les ordinateurs, comme modérer du contenu, effectuer une déduplication de données ou effectuer des recherches. Traditionnellement, de telles tâches étaient accomplies en embauchant une importante main-d'œuvre temporaire, ce qui prenait du temps, coûtait cher et difficile à faire évoluer, ou n'étaient pas réalisées. Le crowdsourcing est un bon moyen de diviser un projet manuel et chronophage en tâches plus petites et plus faciles à gérer qui doivent être réalisées par des travailleurs répartis sur Internet (également appelées « microtâches »).

Site Web : mturk.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Amazon MTurk for Worker. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.