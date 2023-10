Avec l'application Cloud Cam, vous pouvez accéder à votre flux Cloud Cam, où que vous soyez. Utilisez l'application Cloud Cam pour vous enregistrer 24h/24 et 7j/7 et capturer chaque activité. Rejouez les activités importantes qui ont été capturées tout au long de la journée. Nommez vos caméras pour différencier facilement les vues de surveillance, comme la cuisine et le salon. Écoutez ou faites savoir à vos enfants quand il est l'heure d'aller au lit grâce à l'audio bidirectionnel. Vous pouvez même personnaliser les alertes en mettant en évidence les zones les plus importantes.

Site Web : cloudcam.amazon.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Amazon Cloud Cam. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.