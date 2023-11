C'est l'heure du divertissement ! Vivez le plaisir de regarder divers films et séries télévisées en ligne sur plus de 13 OTT qui vous inciteront à revenir pour en savoir plus. Plongez dans le monde du divertissement où vous pouvez télécharger l'application Airtel Xstream et regarder plus de 10 000 films et séries Web sur plus de 13 OTT, le tout en un seul endroit. L'application propose des films de différents genres, des émissions de télévision et des originaux de diverses plates-formes OTT, le tout sous un même toit. Airtel Xstream a introduit deux nouveaux packs : 1. Xstream Premium Pack qui vous offre un divertissement Xstream avec plus de 13 OTT, le tout en un seul endroit. 2. Xstream Mobile Pack, où vous bénéficiez de services de télécommunications associés à un abonnement pour débloquer une chaîne Xstream sans frais supplémentaires uniquement sur l'application Airtel Xstream.

Site Web : airtelxstream.in

