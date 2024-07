AILab Tools est une plateforme d'intelligence artificielle qui fournit une suite de fonctionnalités d'édition d'images en ligne. Il exploite l'IA pour faciliter une gamme de manipulations et d'améliorations d'images telles que la colorisation des images en noir et blanc, l'augmentation de la netteté, les réglages du contraste et l'agrandissement de l'image sans perte. La plate-forme dispose également d'outils spécialisés pour des tâches distinctes telles que l'animation de portraits, la modification de l'âge des photos, l'échange de sexe des photos et la modification du style d'image. Grâce à l'API d'AILab, les utilisateurs peuvent développer leurs applications de traitement d'images personnalisées. Certains produits clés incluent AI Background Removal, Image AI et Portrait AI. Dans la catégorie « Portrait AI », des fonctionnalités telles que la modification de l'expression faciale, le changement de coiffure et l'échange d'âge et de sexe sont disponibles. D'autre part, la catégorie « Image AI » englobe des services de mise à l'échelle d'images, d'amélioration de photos, de colorisation de photos par IA et de dévoilage d'images, entre autres. La fonction « AI Background Removal » facilite l'élimination de l'arrière-plan général et portrait. Outre ces fonctionnalités principales, AILab Tools propose d'autres fonctions utilitaires pour améliorer la qualité des photos et des portraits.

Site Web : ailabtools.com

