La plateforme d'engagement en temps réel pour des connexions humaines significatives. Les gens s'engagent plus longtemps lorsqu'ils se voient, s'entendent et interagissent les uns avec les autres. Avec Agora, vous pouvez intégrer une voix et une vidéo éclatantes dans n'importe quelle application, sur n'importe quel appareil, n'importe où.

Site Web : agora.io

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Agora. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.