ADrPlexus Medical Learning App est une ressource numérique destinée aux médecins, créée par l'aile technique d'AdrPlexus. Notre application est unique en son genre et constitue un guichet unique pour les aspirants souhaitant suivre un e-Learning. Un contenu organisé avec le rapport effort-rendement le plus élevé ainsi qu'une approche conceptuelle et limitée dans le temps font de l'application ADrPlexus un outil d'apprentissage très efficace pour NeXT et INI-CET.

Site Web : adrplexus.com

