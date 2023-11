Digital Assistant est un assistant chatbot IA qui simplifie le travail et augmente la productivité. Faites plaisir et responsabilisez vos employés avec un lieu de travail numérique primé qui améliore de 17 % la satisfaction au travail. Connectez les applications professionnelles que vous utilisez depuis l'App Directory à un assistant intelligent centralisé et consultez vos données en temps réel dans Adaptive Cards. Épinglez des cartes sur votre tableau pour un aperçu d'un coup d'œil de votre journée, ou abonnez-vous aux notifications pour ne jamais manquer une mise à jour.

Site Web : adenin.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Adenin. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.