Le logiciel et tourniquet pour gymnases, box et studio Actuar est la solution 100% intégré et s'adapte à la plupart des salles de sport et entreprises de fitness. Logiciel pour gymnases avec gestion complète, contrôle financier total, système d'évaluation physique avec envoi des résultats, création et délivrance d'entraînements automatiques, contrôle d'accès par tourniquet biométrique, système de gestion en ligne pour gymnases, automatisation SMS et marketing par e-mail.

Site Web : actuar.com

