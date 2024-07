Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Créer des chatbots intelligents et artificiels pour le détaillant en ligne de tous les jours. Acobot est l'un des principaux fournisseurs de chatbots d'intelligence artificielle pour le commerce électronique et les détaillants en ligne. Propulsé par une technologie avancée d'apprentissage automatique, Acobot apprend de votre site Web et interagit avec les utilisateurs de manière autonome. Aucun codage requis, Acobot est pris en charge par les principaux créateurs de commerce électronique tels que Shopify, WooCommerce et autres.

Site Web : acobot.ai

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Acobot. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.