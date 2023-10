Favorisé par plus de 2 millions d'utilisateurs dans le monde, AAX est un échange de crypto-monnaie de niveau institutionnel où vous pouvez acheter et vendre Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Cardano (ADA), Solana (SOL), Dogecoin (DOGE). Connectant les traders et les innovateurs. , artistes NFT, investisseurs fortunés ainsi que personnes non bancarisées, la mission d'AAX est d'aider à accélérer l'intégration des actifs numériques dans le monde réel et d'offrir à tous les avantages d'une monnaie saine.

Site Web : aax.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à AAX. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.