Juega State of Survival: The Zombie Apocalypse en línea gratis con la nube móvil now.gg. Han pasado seis largos meses desde el inicio del apocalipsis zombie que puso fin a las civilizaciones de la humanidad. Ahora solo tú y un grupo de tus amigos más cercanos podéis luchar contra las interminables hordas de monstruos no-muertos que pululan por las calles de esta ciudad. Construye las defensas de tu ciudad contra los ejércitos de zombies y mantén viva a tu gente en este juego de estrategia de supervivencia para Android.

Sitio web: now.gg

Descargo de responsabilidad: WebCatalog no está afiliado, asociado, autorizado, respaldado ni de ninguna manera oficialmente conectado a State of Survival: The Zombie Apocalypse. Todos los nombres de productos, logotipos y marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.