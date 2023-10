Castle Fight With Buddies

Castle Fight With Friends es un juego multijugador que te permite luchar contra un oponente en línea donde disparas a los castillos y al ejército de los demás. Frente a tu castillo hay un cañón que oscila constantemente entre los puntos más a la izquierda y a la derecha de la pantalla. Tu trabajo es disparar el cañón cuando sea el momento adecuado para que alcance a las hordas de enemigos entrantes. Los soldados automáticamente comienzan a atacar el castillo enemigo tan pronto como logran cruzar, así que haz lo mejor que puedas para detenerlos antes de que puedan cruzar. ¡Juega en línea contra enemigos reales o crea tu propia sala privada e invita a tus amigos! Usa la barra espaciadora o haz clic con el botón izquierdo del ratón para disparar una bala de cañón. Si estás en un dispositivo móvil, usa tu dedo para tocar la pantalla. Castle Fight With Friends fue creado por MarketJS. Juega sus otros juegos casuales en Poki: Stupid Zombies 2, Castle Blocks, Idle Startup Tycoon, Idle Mining Empire, Idle Money Tree, Stupid Zombies, Classic Solitaire, Ping Pong, Sudoku Village, Tactical Squad, Super Bubble Shooter, Mine Sweeper, Mine. Sweeper, 8 Ball Pool With Buddies, Mahjong Pyramids, Unblock It, Power Badminton, True Love Calculator, Hangman, Ludo Hero, math-trivia-lite, Super Girl Story y Typing Fighter. Puedes jugar Castle Fight With Friends gratis en Poki.Castle Fight With Friends se puede jugar en tu computadora y dispositivos móviles como teléfonos y tabletas.

Sitio web: poki.com

