Castle Blocks es un juego inactivo en el que puedes crear el castillo de tus sueños en muchos escenarios medievales y de fantasía diferentes. Todo lo que tienes que hacer es crear un marco vacío y empezar a construir tus sueños en el lienzo. Simplemente arrastre y suelte bloques en la cuadrícula y reposicione los objetos hasta que tenga la imagen de un edificio magnífico que vale la pena albergar muchos imperios y dinastías. Puedes agregar bloques de construcción inspirados en diferentes culturas y civilizaciones, para poder crear proyectos temáticos o incluso fusionar culturas. Asegúrate de explorar los diferentes escenarios de fondo que puedes aplicar. Puedes guardar tu castillo como una imagen una vez que estés satisfecho con tu creación. No olvides compartir Castle Block con tus amigos y mostrarles mutuamente los castillos que has creado. Construir: arrastra y suelta bloques en la cuadrícula y reposiciona los objetos. Castle Blocks es creado por MarketJS. Juega sus otros juegos casuales en Poki: Idle Startup Tycoon, Idle Mining Empire, Idle Money Tree, Stupid Zombies, Classic Solitaire, Ping Pong, Sudoku Village, Tactical Squad, Super Bubble Shooter, Mine Sweeper, Mine Sweeper, 8 Ball Pool With Buddies. , Mahjong Pyramids, Unblock It, Power Badminton, True Love Calculator, Hangman, Ludo Hero, math-trivia-lite, Super Girl Story y Typing Fighter. Puedes jugar Castle Blocks gratis en Poki. Castle Blocks se puede jugar en tu computadora y dispositivo móvil. dispositivos como teléfonos y tabletas.

