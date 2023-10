Tactical Squad es un juego de disparos creado por MarketJS. Eres un miembro del escuadrón táctico y tienes la tarea de eliminar al stickman objetivo. Utilice el zoom de su francotirador para supervisar el área. Debes actuar con rapidez pero también con calma. Preste atención a no disparar a civiles ni a objetivos inocentes mientras localiza el objetivo. Ganarás dinero por eliminar al objetivo correcto. Utilice el dinero que ha ganado para comprar mejores rifles. ¿Puedes ser el mejor asesino a sueldo del mundo?Apunta: arrastra el cursor del mouse/dedo alrededorDispara: botón izquierdo del mouse/toca el botón rojoTactical Squad fue creado por MarketJS. Juega sus otros juegos casuales en Poki: Super Bubble Shooter, Mine Sweeper, Mine Sweeper, 8 Ball Pool With Buddies, Mahjong Pyramids, Unblock It, Power Badminton, True Love Calculator, Hangman, Ludo Hero, math-trivia-lite, Super Girl. Luchador de historias y mecanografía

Sitio web: poki.com

