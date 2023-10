8 Ball Pool With Buddies

8Ball Pool With Buddies es un juego de deportes creado por MarketJS. En este juego, tu objetivo es colocar todas las bolas asignadas en los agujeros a cada lado de la mesa de billar. Los colores sólidos y las rayas se asignan a los jugadores según la primera bola que se mete después del descanso. Al jugador que metió la pelota se le asigna ese tipo. Sube de nivel y gana Pool Coins por tus victorias. ¡Juega al billar contra otros jugadores o amigos en partidas 1 contra 1, o participa en torneos para ganar a lo grande! ¡No olvides visitar Pool Shop para ver las opciones de personalización! Mantén presionado y apunta con el dedo o el botón izquierdo del mouse. Suelta para disparar una pelota. 8Ball Pool With Buddies es creado por MarketJS. Juega sus otros juegos casuales en Poki: Mahjong Pyramids, Unblock It, Power Badminton, Hangman, Ludo Hero, math-trivia-lite, Super Girl Story y Typing Fighter.

Sitio web: poki.com

