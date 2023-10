Day of Meat: Radiation es un juego de defensa de torres inactivo sobre cómo mantenerse con vida en un páramo post-apocalpítico. Después de que el planeta es destruido por un evento apocalíptico, los monstruos radiactivos comenzaron a causar estragos. Es tu deber protegerte a ti mismo y a tu base de las oleadas de monstruos aterradores que te atacan. Tu base disparará automáticamente a todos los enemigos, pero tu trabajo es investigar y mejorar la base de manera eficiente sin ser abrumado por hordas. ¡Descubre y mejora nuevas armas, instalaciones, proyectiles, regeneración de salud, sorprendentes poderes únicos y mucho más! Preste atención al hecho de que las actualizaciones que aplique en el laboratorio serán permanentes. Así que mantén un buen equilibrio entre la investigación en tiempo real y las actualizaciones de laboratorio, y asegúrate de acelerar el juego cuando sea necesario. ¡No olvides compartirlo con tus amigos para ver quién puede sobrevivir más tiempo! Haz clic o toca una actualización en la parte inferior de la pantalla. Si el botón es verde, tienes fondos suficientes para investigarlo. Si es rojo, necesitas ahorrar un poco más. Day of Meat es creado por Lampogolovii. ¡Juega su otro juego de disparos inactivo en Poki: Day of Meat! Puedes jugar Day of Meat: Radiation gratis en Poki. Day of Meat: Radiation se puede jugar en tu computadora y dispositivos móviles como teléfonos y tabletas.

Sitio web: poki.com

Descargo de responsabilidad: WebCatalog no está afiliado, asociado, autorizado, respaldado ni de ninguna manera oficialmente conectado a Day of Meat: Radiation. Todos los nombres de productos, logotipos y marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.