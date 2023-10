Base Defense 2 es un juego de defensa de torres en el que tu objetivo es desplegar varios tipos de armas para proteger tu base de hordas de enemigos. Comienza arrastrando tus unidades y soltándolas en el campo de juego. Tus unidades atacarán a los enemigos entrantes automáticamente. Lo único que tienes que hacer es controlar el orden y la colocación de las unidades. Saquearás a los enemigos que derrotes, para que puedas gastar tus ganancias en mejorar tus unidades o conseguir otras nuevas como artilleros, centinelas, torretas y más. ¡No olvides actualizar y aumentar tus defensas para una defensa más fuerte! ¿Cuántas fases de enemigos puede sobrevivir tu base? Arrastra tus unidades y suéltalas en el mosaico resaltado para colocarlas. Tus unidades atacarán a los enemigos entrantes automáticamente. Si desea actualizar una unidad, tóquela y use el botón de actualización en el menú emergente. Base Defense 2 es creado por Beedo Games. Juega sus otros juegos de estrategia llenos de acción en Poki: Pirate Defense, Call of Tanks, Base Defense, Blocky Snakes, Clash Of Armour, Clash of Skulls, Clash of Tanks, Dark Boy, Jelly Sokoban, Mafia Wars, Swingers y Tanko. ioPuedes jugar a Base Defense 2 gratis en Poki. Puedes jugar a Base Defense 2 en tu computadora y en dispositivos móviles como teléfonos y tabletas.

Sitio web: poki.com

