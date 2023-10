Pirate Defense es un juego de defensa de torres en el que tu objetivo es desplegar diferentes tipos de tanques para proteger tu base de los piratas. Arrastra tus unidades y suéltalas en el mosaico resaltado para colocarlas en el campo de juego. Tus unidades atacarán a los enemigos entrantes automáticamente. Guíalos a través de las hordas de enemigos y sigue colocando defensas para detener a los piratas entrantes en 15 desafiantes niveles divididos en 3 regiones. No olvides actualizar y aumentar tus defensas para una defensa más fuerte. Si desea actualizar una unidad, tóquela y use el botón de actualización en el menú emergente. Arrastre sus unidades y suéltelas en el mosaico resaltado para colocarlas. Tus unidades atacarán a los enemigos entrantes automáticamente. Si desea actualizar una unidad, tóquela y use el botón de actualización en el menú emergente. Pirate Defense es creado por Beedo Games, una empresa de desarrollo de juegos con sede en Pakistán. Juega sus otros juegos de estrategia llenos de acción en Poki: Call of Tanks, Base Defense, Blocky Snakes, Clash Of Armour, Clash of Skulls, Clash of Tanks, Dark Boy, Jelly Sokoban, Mafia Wars, Swingers y Tanko.io.

Sitio web: poki.com

