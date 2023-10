Pirates Merger es un simulador de batallas fusionadas en el que debes elegir entre diferentes personajes para fusionarte y construir tu ejército para asediar al enemigo. Elige entre tus piratas clásicos y tus amigos voladores para fusionarte y formar un ejército invencible. ¡Dirige tu ejército y derrota a tus enemigos mediante posicionamiento estratégico y fuerza bruta! Usa el mouse para hacer clic y arrastrar a los aliados uno encima del otro para fusionarlos. ¡En el móvil, todo lo que tienes que hacer es deslizar el dedo! Pirates Merger es creado por Beedo Games. Echa un vistazo a sus otros juegos en Poki: Base Defense, Blocky Snakes, Call of Tanks, Clash Of Armour, Clash of Skulls, Clash of Tanks, Dark Boy, Mafia Wars y Tanko.io.

Sitio web: poki.com

