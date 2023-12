Mejora tu experiencia con la aplicación de escritorio para Up Together en WebCatalog para Mac, Windows, Linux.

¡En Up Together, tu objetivo es saltar hasta la cima! Elige tu fruta o verdura favorita, elige un nombre bonito y emprende una aventura de parkour. Pisa los bloques azules para ganar velocidad y saltar más lejos, ¡pero evita los bloques rojos! Cuanto más alto llegues, mejor será tu lugar en la clasificación, así que intenta llegar lo más lejos que puedas. Y mantén los ojos bien abiertos, puede que haya algunos secretos escondidos... ¿Tienes la habilidad de parkour para llegar a la cima de Up Together?

