Tricks es un divertido y colorido juego de carreras de motos de Yello Games en el que no solo tendrás que vencer a tus oponentes hasta la línea de meta, ¡sino que también tendrás que hacer la mayor cantidad de trucos mientras lo haces! Compite contra otros 5 motocrossers y completa saltos y piruetas increíbles para obtener una bonificación. ¡Llega primero a la meta y demuestra que eres el campeón de trucos! No te pierdas las bonificaciones que puedes obtener con combos y aterrizajes perfectos. ¡Los desafíos diarios también garantizan que nunca haya una carrera aburrida en Tricks on Poki! Barra espaciadora - Drive/flipTricks es creada por Yello Games. También son los creadores detrás de Slopey, Jet Speed ​​y más.

Sitio web: poki.com

Descargo de responsabilidad: WebCatalog no está afiliado, asociado, autorizado, respaldado ni de ninguna manera oficialmente conectado a Tricks. Todos los nombres de productos, logotipos y marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.