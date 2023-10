Super MX - Last Season es un juego de carreras de motor cross en 3D en el que compites contra otros 8 pilotos de MX en diferentes pistas de tierra. Hay toneladas de diferentes opciones de personalización. ¡Desde cascos hasta bicicletas, sube escaleras arriba y gana dinero para conseguir equipo más genial! Si no sientes el espíritu competitivo, también puedes pasear libremente y ver qué trucos puedes hacer. ¿Podrás convertirte en el mejor conductor de MX? Usa WASD o las teclas de flecha para moverte. Presiona la barra espaciadora para reaparecer. Super MX: la última temporada fue creada por Barnzmu. Echa un vistazo a algunos de sus otros juegos casuales en Poki: Super MX - The Champion y Super Star Car.

Sitio web: poki.com

Descargo de responsabilidad: WebCatalog no está afiliado, asociado, autorizado, respaldado ni de ninguna manera oficialmente conectado a Super MX - Last Season. Todos los nombres de productos, logotipos y marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.