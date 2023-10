¡Greg el camaleón tiene hambre y sólo las palomitas de maíz lo saciarán! Ayuda a Greg a llenar su barriga con su comida favorita resolviendo más de 85 sabrosos y exigentes acertijos en 5 mundos en Pull My Tongue. Tira de la lengua de Greg hacia las palomitas de maíz, ¡pero ten cuidado de evitar los zappers, púas y otros peligros que bloquean su camino! Si eso no es suficiente para poner a prueba tu habilidad con los rompecabezas, ¡también hay 3 estrellas en cada nivel de Pull My Tongue para recolectar, para que puedas mostrar tu perspicacia Y ayudar a Greg a tomar un sabroso refrigerio! Acerca del creador: Pull My Tongue es creado por El desarrollador en solitario David Marquardt con sede en Suecia. Los otros juegos de David incluyen el corredor de rompecabezas sin fin Glitch Dash.

Sitio web: poki.com

