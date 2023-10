¿Crees que eres un maestro de la reacción? ¡Juega al juego Glitch Dash y descúbrelo! Glitch Dash es un juego de esquivar obstáculos en primera persona, sereno y estresante a la vez, en el que debes mantenerte alerta para sobrevivir. Puedes jugar Glitch Dash gratis, pero cada segundo es precioso mientras te desvías para recolectar diamantes y te mantienes alejado de los peligros que rebotan y que significan una muerte instantánea. Los diamantes compran puntos de control y ahorran, así que sigue recolectando. Esta versión de Glitch Dash en línea es la única forma real de experimentar el juego como lo pretendía el desarrollador David Marquardt, ¡así que ven a jugar Glitch Dash en Poki ahora mismo para probar tus habilidades! Controles: Teclas de flecha - Mover espacio - Saltar Consejos y trucos: - Glitch Dash es un juego muy difícil, así que no te desanimes si te quedas atascado, ¡sigue intentándolo! - Vale la pena coleccionar cada diamante, pero si no puedes conseguirlo, concéntrate en terminar el nivel. Acerca del creador: Glitch Dash es creado por el desarrollador en solitario David Marquardt con sede en Suecia. Otros juegos de David incluyen el rompecabezas camaleónico Pull My Tongue.

