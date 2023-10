House of Hazards es un divertido juego de habilidad creado por NewEichGames. En House of Hazards, corres para completar varias tareas dentro de un piso donde tus oponentes observan tus pasos en tiempo real y colocan trampas para derrotarte. Evita obstáculos como lámparas que caen y gabinetes oscilantes para completar todos tus objetivos y ganar la ronda. Del mismo modo, evita que tus oponentes completen sus tareas activando tus propias trampas en el momento adecuado. Presta atención a la rueda de la fortuna al final de cada ronda para aprender las reglas de la siguiente ronda. ¿Estás listo para pasar un momento peligrosamente bueno? ¡House of Hazards es tan adictivo que debería venir con una advertencia! Jugador 1 Jugador 2 House of Hazards fue creado por NewEichGames, una empresa de desarrollo de juegos con sede en Estados Unidos. También puedes jugar a sus juegos Getaway Shootout, Rooftop Snipers, Rooftop Snipers 2, Tube Jumpers y Ping Pong Chaos en Poki.

Sitio web: poki.com

Descargo de responsabilidad: WebCatalog no está afiliado, asociado, autorizado, respaldado ni de ninguna manera oficialmente conectado a House of Hazards. Todos los nombres de productos, logotipos y marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.