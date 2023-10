Pop It vs Spinner es un relajante juego de rompecabezas creado por Adgard. En este juego, tu objetivo es eliminar todos los popits haciendo coincidir al menos 2 fichas iguales a la vez. Intenta calcular tus movimientos con anticipación para hacer combos en cadena y obtener más puntos. ¡Usa el modo giratorio cuando no queden coincidencias para generar otras nuevas y limpia todo el nivel! ¡Presta atención a toda la ventana del juego para encontrar elementos pop adicionales! ¡Asegúrate de compartir el juego con tus amigos y correr la voz! ¿Puedes reventarlos todos? Toca o haz clic en los popits que tienen popits de colores idénticos tocándolos. Pop - Toca o haz clic con el botón izquierdo del mouse Pop It vs Spinner es creado por Adgard. Juega sus otros juegos adictivos en Poki: Find The Candy, MadZOOng y Merge to Million.

