Mahjoctopus es un juego de rompecabezas que combina las partes divertidas del mahjong y los juegos de cartas clásicos como el solitario. En esta magnífica experiencia de rompecabezas con temática submarina, ordenarás las fichas en orden ascendente o descendente. Comprueba el número en el mosaico que se encuentra en la parte inferior de la pantalla y elige una nueva carta de la pila hasta que encuentres un número que vaya antes o después. Al tocar el mosaico correcto, se moverá a la parte inferior del panel del juego. Obtén más cartas del mazo si no tienes un número que pueda emparejarse. Si estás atascado, siéntete libre de usar el encendido para deshacer u obtener un mosaico. ¡No olvides tocar las misteriosas criaturas marinas que aparecen de vez en cuando para recibir sus sorpresas! Comprueba el número en el mosaico que se encuentra en la parte inferior de la pantalla y elige una nueva carta de la pila hasta que encuentres un número. que va antes o después. Puedes tocar un mosaico para moverlo a su lugar apropiado. Mahjoctopus es creado por Adgard. Juega sus otros juegos adictivos en Poki: Pop It vs Spinner, Find The Candy, MadZOOng y Merge to Million. Puedes jugar Mahjoctopus gratis en Poki. Mahjoctopus se puede jugar en tu computadora y dispositivos móviles como teléfonos y tabletas.

Sitio web: poki.com

