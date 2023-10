Make It Meme es un juego divertido en el que creas y puntúas memes con tus amigos o jugadores reales en línea. Simplemente crea o únete a un lobby y espera a que otros jugadores se unan. Una vez que comienza el juego, cada jugador recibe un meme aleatorio y debe crear un título divertido dentro del tiempo indicado. Luego, cada jugador tiene 15 segundos para calificar estas creaciones de memes. Finalmente, el meme que obtenga más puntos gana la ronda. Hay 3 modos de juego para elegir: Normal, Mismo Meme y Relajado. ¡Elige el modo en el que eres mejor y muestra a todos tu lado divertido! ¡No olvides descargar tus memes favoritos y compartirlos con tus amigos! ¡Meme Buddy es un botón para mostrar amor a tu meme favorito y convertirte en su Meme Buddy! Cuando haces clic en él, obtienes la mitad de los puntos del meme de tu amigo como bonificación. Hay 3 modos de juego para elegir: Normal, Mismo Meme y Relajado. Haz clic con el botón izquierdo del mouse o toca con el dedo para seleccionar un texto. campo y escriba sus subtítulos. Cuando sea tu turno de votar, usa el botón rojo para votar a favor, el botón azul para votar en contra o el botón "Meh" para no dar una puntuación. Make It Meme es creado por Prealpha. ¡Este es su primer juego en Poki! Puedes jugar a Make It Meme gratis en Poki. Puedes jugar a Make It Meme en tu computadora y dispositivos móviles como teléfonos y tabletas.

Sitio web: poki.com

