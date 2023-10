Game of Farmers es un juego de agricultura informal creado por AppyApp. Deja atrás la caótica vida de la ciudad y comienza a construir la granja de tus sueños. Desbloquea varios tipos de plantas, verduras, frutas y animales y gana dinero con su ayuda incluso cuando no estés conectado. Vende tus cultivos y productos orgánicos para comprar nuevos tipos de semillas, incluso mágicas. Este es su primer paso para convertirse en el agricultor más exitoso del mundo. Ya sabes lo que dicen: cuando la vida te dé limones, ¡planta sus semillas y míralas crecer! Toca la parcela para utilizar la tierra y ganar dinero. Preste atención a las ventanas emergentes de actualización para aumentar sus ingresos. Usar / Cosechar: toque o haga clic con el botón izquierdo del mouse Game of Farmers fue creado por AppyApp. ¡Este es su primer juego en Poki!

Sitio web: poki.com

