Grow Up the Cats es un juego de clics inactivo en el que cultivas gatitos con la ayuda de tu compañero gato robot de confianza. Eres dueño de una tierra fértil capaz de producir gatos y un robot puede hacer la mayor parte del trabajo pesado. Toca para plantar, regar y cosechar un gato. Consulte el panel inferior donde puede comprar fertilizante para aumentar sus ganancias y mejorar su robocat para que lo aproveche automáticamente. ¡Sigue haciendo esto para desbloquear nuevas y hermosas tierras y descubrir nuevas razas de gatos para agregar a tu colección! Toca para plantar, regar y cosechar un gato. Compre fertilizantes para aumentar sus ingresos. Mejora tu robocat para que pueda tocar automáticamente por ti. Grow Up the Cats es creado por Ulpo Media. ¡Este es su primer juego en Poki!

Sitio web: poki.com

Descargo de responsabilidad: WebCatalog no está afiliado, asociado, autorizado, respaldado ni de ninguna manera oficialmente conectado a Grow Up the Cats. Todos los nombres de productos, logotipos y marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.