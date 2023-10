From Princess to Influencer es un juego de disfraces creado por Idea Studios. ¡Únete a esta princesa en su viaje hacia el futuro y ayúdala a encontrar los atuendos más geniales y modernos! Elige con ella un bonito peinado, maquillaje, vestidos y complementos. ¿Esta princesa llegará a estar a la última moda? Usa el cursor del mouse para seleccionar, arrastrar y mover objetos. De princesa a influencer es una creación de Idea Studio. Juega a otros de sus juegos, como Just Married! ¡Home Deco o ollie-va-a-la-escuela en Poki!

Sitio web: poki.com

