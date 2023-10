My Perfect Wedding es un juego de disfraces creado por Idea Studios. Únete a esta joven pareja y ayúdalos a organizar la boda de sus sueños. Asegúrate de que el maquillaje, el peinado y el outfit sean perfectos, decora la deliciosa tarta para el banquete y el lugar de la celebración... ¡Y diviértete el día de la boda! Usa el cursor del ratón para seleccionar. My Perfect Wedding está creado por Idea Studios. Juega a otros de sus juegos, como Just Married! ¡Home Deco o ollie-va-a-la-escuela en Poki!

Sitio web: poki.com

