Princesses Emergency Room es un juego de disfraces creado por Idea Studios. ¡Únete al equipo de médicos del hospital y ayuda a todas estas princesas con sus emergencias! Una caída torpe, un resfriado... ¡Ésta es la oportunidad de demostrar tus habilidades! ¡Asegúrate de que las princesas obtengan un gran cambio de imagen y salgan del hospital luciendo mejor que nunca! Usa el cursor del mouse para seleccionar, arrastrar y mover objetos. Princesses Emergency Room fue creado por Idea Studio. Juega gratis a algunos de sus otros juegos en Poki: Eliza Mall Mania, Just Married! Decoración del hogar, Mi boda perfecta, cumpleaños-sorpresa de unicornios, Ellie y Ben: cita nocturna, La aventura de Miruna: Filter Mania, Diversión en el festival de mejores amigas de celebridades, Fiesta de cumpleaños sorpresa de Ellie, De princesa a influencer, Perfil del buscador de amor, ollie-goes-to -school, Photogram Lovers Surprise, Princess Prank Wars Makeover, Princess Tomboy Street Art, Superhero Look Alike Contest, Traveling Guide Curly, Twins Adventures: Attic Surprise, Villain Quinn: My Drawing Portfolio y Your Love Calculator. Princess Emergency Room se puede reproducir en tu escritorio y en tu móvil en Poki gratis: Emergencias de Princesas

Sitio web: poki.com

