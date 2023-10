Bring me Cakes es un juego de rompecabezas inspirado en el cuento de hadas de Caperucita Roja. Solo que aquí tienes que recolectar pasteles para llevárselos a tu abuela. Sólo puedes moverte en línea recta, por lo que tendrás que encontrar la manera de llegar al final del nivel. En el camino habrá obstáculos y lobos peligrosos que deberás evitar. ¡Ábrete camino a través de los niveles y haz feliz a la abuela con tus pasteles! Usa elementos especiales como dinamita, una pista de la abuela o revertir tu último movimiento, para ayudarte en el camino. El juego presenta más de 130 niveles divididos en 3 capítulos, el bosque, la mina y la tierra de hielo. ¿Quién creó Bring Me Cakes? Bring Me Cakes es creado por PotatoJam. Juega sus otros juegos de rompecabezas en Poki: Monster Duo, Numbers, Onet Master, Onet Paradise y Solitaire Klondike 2.0.

Sitio web: poki.com

