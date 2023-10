Monster Duo es un juego de rompecabezas en el que conectas dos fichas idénticas con tres o menos líneas rectas. Similar a los juegos de Onet en concepto, esta experiencia de mahjong tiene una magnífica interfaz gráfica, efectos geniales como destellos, lindos monstruos y, lo más importante, ¡diversión sin fin! Explora y revive un bosque místico a medida que superas sus etapas. ¡Estas etapas constan de varias dificultades y sorpresas, como pequeños monstruos que en realidad son espíritus mágicos de los Árboles Sagrados! ¡Abre todos los minions para revivir el bosque místico! Todo lo que tienes que hacer en un nivel es encontrar dos fichas idénticas y unirlas si no hay nada entre ellas. Enjuague y repita hasta que no queden más bloques en el juego. ¡Adelante, salva este bosque misterioso! Emparejar bloques: toca un bloque para seleccionarlo, luego toca otro para emparejarlos. Monster Duo fue creado por PotatoJam. Juega sus otros juegos de habilidad en Poki: Numbers, Bring me Cakes, Onet Master, Onet Paradise y Solitaire Klondike 2.0. Puedes jugar Monster Duo gratis en Poki. Monster Duo se puede jugar en tu computadora y dispositivos móviles como teléfonos y tabletas.

Sitio web: poki.com

Descargo de responsabilidad: WebCatalog no está afiliado, asociado, autorizado, respaldado ni de ninguna manera oficialmente conectado a Monster Duo. Todos los nombres de productos, logotipos y marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.