You Only Livez Twice, también conocido como YOLT, es un juego en el que debes sobrevivir como humano contra la horda de zombis. El juego cuenta con 7 niveles en diferentes entornos como un bosque, una ciudad, una granja y un antiguo barco de la marina. La dificultad por nivel varía desde tutorial hasta casi imposible. Por cierto, eso no tiene por qué ser un problema, porque una vez que los zombies te coman, puedes unirte a su lado y atrapar a los humanos. Puedes completar los niveles con un estado A como humano o un estado B como zombie.WASD - moverRatón - mirarHacer clic - dispararYou Only Livez Twice fue creado por Ben McMahan. Fue el antiguo creador principal de los conocidos Google Doodles.

Sitio web: poki.com

