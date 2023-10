Pon un pie en el mundo de My Talking Tom Friends y conoce a Tom, Angela, Hank, Ginger, Ben y Becca. Desarrollado por Outfit7 Limited, este juego casual es perfecto para que los jugadores jóvenes jueguen y aprendan. Cuida a Tom y sus amigos, vive aventuras divertidas y ayúdalos con las cosas diarias. Lleva a Tom y a sus amigos afuera a jugar, llévalos a la escuela, ayúdalos a comer y ponlos a dormir. Todo en un día de trabajo. Para jugar My Talking Tom Friends en línea en el navegador web, toque el botón de reproducción a continuación. Comienza a jugar juegos en línea gratis con now.gg. Todo lo que se necesita es un navegador web en una PC o dispositivo móvil. Los juegos son gratuitos y no se requieren descargas.

Sitio web: now.gg

