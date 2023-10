Juega My Singing Monsters en línea gratis con la nube móvil now.gg. My Singing Monsters es el juego de música de Big Blue Bubble donde los jugadores deben alimentar y cuidar divertidos monstruos musicales. Prepárate para una aventura de crianza de monstruos como nunca antes has experimentado. Bienvenido a una isla mágica habitada por mágicos monstruos musicales. Estos monstruos cantantes te harán querer golpear con los pies y balancearte al ritmo. Reúne y cría tu propia familia de monstruos cantantes. Diseñe y mejore una cómoda casa en una isla para todos ustedes. ¡Luego, adéntrate en el salvaje mundo de Singing Monster en un viaje musical! Decora y renueva esta isla tropical mientras bailas a un ritmo hipnótico y alegre. Conoce una gran variedad de monstruos adorables y divertidos que puedes coleccionar y subir de nivel. ¡Reúnete y comparte consejos con otros jugadores de Singing Monsters de todo el mundo!

