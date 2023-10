Juega a Granny en línea gratis con la nube móvil now.gg. Granny es la experiencia Arcade de terror escalofriante y espeluznante de DVloper. Atrapado entre las habitaciones deterioradas y los pasillos destartalados de la casa de la abuela, debes abrirte camino hacia la libertad. Solo asegúrate de que la abuela no te encuentre andando a escondidas: ella no se toma el engaño a la ligera. Nada se compara con el amor de una abuela. Para mantenerte cerca, la abuela te ha encerrado en su casa. Ella ha establecido la ley marcial en el hogar para evitar que intentes liberarte. No ve otra opción: es hora de hacer un movimiento. ¡Sal de su casa, pero procede con precaución! El viejo murciélago tiene orejas afiladas. Si derribas algo, ella vendrá corriendo a tu lado para "ayudarte". Mantente escondido en los armarios y debajo de los colchones. Tienes cinco días.

Sitio web: now.gg

Descargo de responsabilidad: WebCatalog no está afiliado, asociado, autorizado, respaldado ni de ninguna manera oficialmente conectado a Granny. Todos los nombres de productos, logotipos y marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.