Zenkit To Do es una aplicación de gestión de tareas súper sencilla que te ayudará a trabajar de forma productiva y colaborar con cualquier persona. Te permite organizar tus tareas, listas de compras, reuniones, eventos, viajes, ideas, notas, lugares y cualquier otra cosa que sea importante para ti. Puede crear listas y compartir tareas con los miembros de su equipo, familiares y amigos. To Do sincroniza todo entre todos tus dispositivos para que puedas acceder a tus listas dondequiera que estés, incluso sin conexión.

Sitio web: todo.zenkit.com

