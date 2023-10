Microsoft To Do (anteriormente denominado Microsoft To-Do) es una aplicación de gestión de tareas basada en la nube. Permite a los usuarios gestionar sus tareas desde un teléfono inteligente, tableta y computadora. La tecnología es producida por el equipo detrás de Wunderlist, que fue adquirida por Microsoft, y las aplicaciones independientes se integran en la función Tareas existente de la gama de productos Outlook.

Sitio web: todo.microsoft.com

