El Union Bank of the Philippines, Inc., más comúnmente conocido como UnionBank, es uno de los bancos universales de Filipinas y el noveno banco más grande del país por activos. UnionBank es un consorcio conjunto entre el Grupo Aboitiz, Vida Insular y Sistema de Seguridad Social.

Sitio web: unionbankph.com

Descargo de responsabilidad: WebCatalog no está afiliado, asociado, autorizado, respaldado ni de ninguna manera oficialmente conectado a UnionBank Philippines Business. Todos los nombres de productos, logotipos y marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.