El Bank of New York Mellon Corporation, comúnmente conocido como BNY Mellon, es un holding estadounidense de servicios de banca de inversión con sede en la ciudad de Nueva York. BNY Mellon se formó a partir de la fusión de The Bank of New York y Mellon Financial Corporation en 2007. Es el banco custodio y empresa de servicios de activos más grande del mundo, con 2,2 billones de dólares en activos bajo gestión y 41,7 billones de dólares en activos bajo custodia a partir del segundo trimestre de 2021. Es considerado un banco de importancia sistémica por el Consejo de Estabilidad Financiera. BNY Mellon está constituida en Delaware. A través de su predecesor, el Bank of New York, es una de las tres corporaciones bancarias más antiguas de los Estados Unidos y uno de los bancos más antiguos del mundo, ya que fue establecido en junio de 1784 por un grupo que incluía a estadounidenses. Los padres fundadores Alexander Hamilton y Aaron Burr. T. Mellon and Sons Bank, fue fundado en Pittsburgh en 1869 por Thomas Mellon y sus hijos Richard y Andrew. Andrew W. Mellon más tarde se convirtió en Secretario del Tesoro.

Sitio web: bnymellon.com

